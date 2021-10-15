Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Россиянин Даниил Медведев, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с «ВТБ Кубка Кремля» в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале турнира.

«Вторая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев принял решение сняться с турнира "ВТБ Кубок Кремля" - 2021 в связи с усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона», - говорится в заявлении.

Накануне Медведев проиграл в четвертом круге турнира болгарину Григору Димитрову и тем самым не вышел в 1/4 финала соревнований в американском Индиан-Уэллсе.

Ранее тренер Даниила Медведева рассказал о его главном оружии. Наставник отметил у теннисиста способность бороться до конца несмотря на эмоции.