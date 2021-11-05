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В Госдепе дали оценку диалогу по стратегической стабильности с Россией

Майя Мусиенко
03:01 05.11.2021
Сообщается, что Вашингтон намеревается привлечь к аналогичным переговорам и Китай.
В Госдепе дали оценку диалогу по стратегической стабильности с Россией
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Диалог между США и Россией по поводу стратегической стабильности был конструктивным и полезным. С таким заявлением 4 ноября выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным», — отметил он.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон планирует привлечь к подобным переговорам также и Пекин.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в обращении на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия предлагает США обнулить все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга.

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