Россия предложила США обнулить ограничения на дипломатическое присутствие

Россия предлагает США обнулить все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в обращении на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».

В распространенной российским посольством речи отмечается, что Россия и США ведут устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств, растет торговля и торговая взаимодействие, идут экспертные контакты по вопросам климата.

«Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», - отметил Антонов.

Он добавил, что взаимное снятие всех ограничений на дипломатическое присутствие России и США стало бы первым шагом позитивной повестки в отношениях.

«В качестве первого шага считаем важным полностью "обнулить" на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга», - заявил российский посол.

Ранее в МИД РФ призвали США остановить «маховик эскалации» и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся вопросам, которые являются для противоположной стороны «раздражителями» в двусторонних отношениях.