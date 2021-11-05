Вузам Москвы и области дали рекомендации по обучению с 8 ноября

Высшим учебным заведениям Москвы и Московской области дали рекомендации проводить занятия в смешанном формате после 8 ноября. Об этом говорится в письме, подписанном главой Совета ректоров.

Как следует из документа, Совет ректоров рекомендует руководителям вузов допустить на очные занятия студентов, которые обладают отрицательным тестом на коронавирус или иммунитетом после болезни.

«Проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом», - говорится в письме, которое опубликовал в Facebook ректора Московского городского педуниверситета Игоря Реморенко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений. Ограничения будут действовать до 2024 года. Правила, призванные остановить распространение коронавируса, были введены летом прошлого года. Изначально их действие должно было закончиться 1 января 2022 года.