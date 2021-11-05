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Россиянин Петровский победил в финале Чемпионата мира по боксу

Виктория Ивашечкина
23:58 05.11.2021
«Бронза» досталась спортсменам из Азербайджана и Тринидад и Тобаго.
Россиянин Петровский победил в финале Чемпионата мира по боксу
© Фото: pinterest
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Российский спортсмен Марк Петровский одержал победу в финале весовой категории свыше 92 килограммов на чемпионате мира по боксу в Белграде.

В решающем поединке россиянин раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее армянина Давита Чалояна. «Бронза» досталась Мухаммаду Абдуллаеву (Азербайджан) и Найджелу Полу (Тринидад и Тобаго).

Марку Петровскому 22 года. Он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.

В конце сентября украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа. Таким образом, он стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Двенадцатираундовый бой состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» 25 сентября. Усик был признан победителем схватки единогласным решением судей.

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