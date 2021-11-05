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Второе золото: Колесников стал лучшим на дистанции ЧЕ по плаванию на короткой воде

Анна Касаткина
21:48 05.11.2021
Соревнования проходит в Казани со 2 по 7 ноября.
Второе золото: Колесников стал лучшим на дистанции ЧЕ по плаванию на короткой воде
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Россиянин Климент Колесников завоевал второе золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсмен стал лучшим в дистанции 100 метров на спине.

Колесников пришел к финишу с результатом 49,13 секунды. Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинту (49,31), третьим - грек Апостол Христу (49,87). На четвертом месте оказался еще один россиянин Павел Самусенко (49,92).

Это вторая медаль Колесникова на чемпионате. В среду, 3 ноября, пловец с мировым рекордом финишировал в дистанции 50 метров.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Ранее золото на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках состязаний взяла россиянка Анастасия Кирпичникова.

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