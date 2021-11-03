Россиянка Кирпичникова взяла золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем. Она смогла преодолеть дистанцию за 8 минут 04,65 секунды.

Второе место заняла представительница Италии Симона Квадарелла, третье – спортсменка из Германии Изабель Мари Гозе. Четвертое место заняла россиянка Анна Егорова.

Анастасии Кирпичниковой 21 год. На момент победы в ее активе была одна бронзовая и две серебряных медали чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Дохе. Она проплыла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, обогнав южноафриканскую спортсменку Эмили Висаги.