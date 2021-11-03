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Россиянка Кирпичникова взяла золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

Иван Линдеманн
20:13 03.11.2021
Анастасии Кирпичниковой 21 год. На момент победы в ее активе была одна бронзовая и две серебряных медали чемпионата Европы.
Россиянка Кирпичникова взяла золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем. Она смогла преодолеть дистанцию за 8 минут 04,65 секунды.

Второе место заняла представительница Италии Симона Квадарелла, третье – спортсменка из Германии Изабель Мари Гозе. Четвертое место заняла россиянка Анна Егорова.

Анастасии Кирпичниковой 21 год. На момент победы в ее активе была одна бронзовая и две серебряных медали чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Дохе. Она проплыла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, обогнав южноафриканскую спортсменку Эмили Висаги.

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