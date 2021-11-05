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«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

Виктория Ивашечкина
02:00 05.11.2021
Счет открыл на 51-й минуте игрок московской команды Виктор Мозес.
«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Футболисты московского клуба «Спартак» сыграли вничью с английским «Лестер Сити» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Лестере в четверг, 4 ноября, и завершилась со счетом 1:1. Счет открыл на 51-й минуте игрок «Спартака» Виктор Мозес. Хозяева отыгрались через семь минут благодаря голу Даниэля Аматрея. На 75-й минуте голкипер Александр Селихов отбил пенальти в исполнении Джейми Варди.

Таким образом, московская команда набрала четыре очка и заняла последнюю четвертую строчку в таблице квартета. «Лестер» имеет на один балл больше и идет третьим, передает РИА Новости Спорт.

В следующем матче турнира «Спартак» примет в Москве 24 ноября «Наполи». «Лестер» 25 ноября примет на своем поле «Легию».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы. Встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

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