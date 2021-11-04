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«Локомотив» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Майя Мусиенко
23:21 04.11.2021
По итогам четырех туров железнодорожники набрали два очка и остались на последнем месте в группе.
«Локомотив» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче Лиги Европы
© Фото: pixabay
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Московский «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы. Встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

На 43 минуте футболист «Галатасарая» Софьян Фегули открыл счет дальним ударом, а «Локомотив» сравнял его на 73 минуте. Мяч с близкого расстояния в пустые ворота хозяев поля отправил Франсуа Камано.

«Локомотив» набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е, а «Галатасарай» восемью очками и занял первую строку в турнирной таблице. Турецкая команда в следующем туре примет «Марсель», а железнодорожники на выезде сыграют с «Лацио». Матчи состоятся 25 ноября.

Накануне футбольный клуб «Зенит» уступил итальянскому «Ювентусу» со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд прошла в Турине.

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