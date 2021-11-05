От Петербурга до Абакана: военные медики продолжают лечение больных COVID-19 по всей стране

Российские военные медики продолжают оказывать помощь больным с COVID-19 и ревакцинировать от инфекции военнослужащих и членов их семей в разных регионах страны. Об этом рассказали в Минобороны России.

Так, продолжает работу Пушкинский многофункциональный медицинский центр филиала 442 военно-клинического госпиталя ЗВО в Санкт-Петербурге, который был построен полгода назад. Центр рассчитан на 60 коек, в том числе 10 реанимационных. За все время в нем оказали помощь двум тысячам пациентов.

Более 30 вылечившихся от коронавируса пациентов выписано из четырех медучреждений в Хакасии с начала работ военных медиков ЦВО. В ходе совместной работы с гражданскими коллегами военнослужащие делятся богатым опытом в лечении таких больных, накопленным в стационарных и мобильных госпиталях ЦВО. Помимо этого, военные специалисты перенимают методики и рекомендации, применяемые врачами медицинских учреждений Хакасии.

В ЮВО продолжается ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. На военной базе в Армении прививки получили около двух тысяч человек. Плановую ревакцинацию от COVID-19 также завершили около 300 военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны сообщили о создании резерва сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией. В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России.