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В Минобороны России создан резерв для помощи регионам страны в борьбе с COVID-19

Роман Захаров
08:00 05.11.2021
В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Вооруженных Силах Российской Федерации создан резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией.

В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России.

В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны России развернуто более 2,8 тысяч койко-мест для лечения пациентов с COVID-19, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов.

С начала пандемии, в построенных силами Минобороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находится около одной тысячи гражданских лиц.

Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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