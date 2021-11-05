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Более 500 разведчиков ЗВО приняли участие в учениях под Тамбовом

Майя Мусиенко
02:15 05.11.2021
Также в учениях было задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Разведчики Западного военного округа блокировали условного противника с использованием тактики действий бронегруппы в ходе итоговой проверки в Тамбовской области.

© Министерство обороны РФ

Во время завершающего этапа специальных учений военнослужащие совершили примерно 500 прыжков с парашютом в составе групп на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» и Д-10. После этого они сходу совершили налет на колонну условного противника в составе бронированный группы. Десантирование разведчики совершали с оружием в полной боевой экипировке с высоты от 1500 до 2000 метров.

© Министерство обороны РФ

В процессе учений военнослужащие отработали тактический прием, когда бронегруппа разведки в течение полутора минут должна прибыть на место налета, спешиться, а затем ликвидировать живую силу и технику «противника» с помощью вооружения и специальных транспортных средств «Тигр».

В ходе выполнения практической задачи применялись автоматы Калашникова АК-12, пулеметы «Печенег» и «Корд», установленные на бронеавтомобили «Тигр», снайперские винтовки ВСС и СВД-М, противотанковые гранатометы РПГ-7Д, а также автоматические станковые гранатометы АГС-17 «Пламя» и дистанционно-управляемые модули «Арбалет-ДМ» с автоматическими пулеметами «корд».

© Министерство обороны РФ

В общей сложности в преддверии Дня разведки в учении было задействовано порядка 500 военнослужащих, около 70 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры со специальных учений сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021», которые прошли в октябре этого года на юге Таджикистана.

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