Более 500 разведчиков ЗВО приняли участие в учениях под Тамбовом

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В процессе учений военнослужащие отработали тактический прием, когда бронегруппа разведки в течение полутора минут должна прибыть на место налета, спешиться, а затем ликвидировать живую силу и технику «противника» с помощью вооружения и специальных транспортных средств «Тигр».

В ходе выполнения практической задачи применялись автоматы Калашникова АК-12, пулеметы «Печенег» и «Корд», установленные на бронеавтомобили «Тигр», снайперские винтовки ВСС и СВД-М, противотанковые гранатометы РПГ-7Д, а также автоматические станковые гранатометы АГС-17 «Пламя» и дистанционно-управляемые модули «Арбалет-ДМ» с автоматическими пулеметами «корд».