Более 500 разведчиков ЗВО приняли участие в учениях под Тамбовом
Также в учениях было задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
|
Более 500 разведчиков ЗВО приняли участие в учениях под Тамбовом
Также в учениях было задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
|
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Более 500 разведчиков ЗВО приняли участие в учениях под Тамбовом
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