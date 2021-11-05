Ко Дню военного разведчика: Минобороны опубликовало кадры учений ОДКБ в Таджикистане

Министерство обороны России опубликовало кадры со специальных учений сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021». Они прошли в октябре этого года на юге Таджикистана.

Практические действия велись на территории горного полигона Харб-Майдон, который расположен в 30 километрах от границы с республикой Афганистан. Разведывательные подразделения проводили спецоперацию по освобождению горного селения.