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Бесстрашие и решительность: лучшие кадры учений в честь Дня военного разведчика

Надежда Котормус
Иван Линдеманн
19:21 05.11.2021
В Ростовской области прицельным огнем военнослужащие остановили машину, изъяли ценные документы, взяли в плен «языка» и быстро исчезли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Действуют бесстрашно, решительно и профессионально даже в самых сложных условиях. Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Министр обороны отметил их неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны.

На полигоне Кадамовский в Ростовской области разведчики 150-й мотострелковой дивизии организовали засаду на штабной автомобиль условного противника. Прицельным огнем военнослужащие остановили машину, изъяли ценные документы, взяли в плен «языка» и быстро исчезли. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовали взрывпакеты и дымовые шашки.

Ежедневно практикуются на лучших образцах вооружения и курсанты Новосибирского командного училища.

«Организация засады - один из ключевых способов ведения разведки. После затяжного ожидания, которое растягивается порой на несколько суток, при появлении противника двигаться надо молниеносно», - рассказала с места событий корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Регион с элитными подразделениями вооруженных сил связывает и конкурс Армейских Международных Игр «Отличники войсковой разведки», который традиционно проводится именно там.

А в горном районе Бурятии разведчики Восточного округа уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника. После подрыва военнослужащие открыли шквальный огонь по неприятелю из новейших автоматов АК-12.

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