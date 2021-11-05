Бесстрашие и решительность: лучшие кадры учений в честь Дня военного разведчика

Действуют бесстрашно, решительно и профессионально даже в самых сложных условиях. Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Министр обороны отметил их неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны.

На полигоне Кадамовский в Ростовской области разведчики 150-й мотострелковой дивизии организовали засаду на штабной автомобиль условного противника. Прицельным огнем военнослужащие остановили машину, изъяли ценные документы, взяли в плен «языка» и быстро исчезли. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовали взрывпакеты и дымовые шашки.

Ежедневно практикуются на лучших образцах вооружения и курсанты Новосибирского командного училища.

«Организация засады - один из ключевых способов ведения разведки. После затяжного ожидания, которое растягивается порой на несколько суток, при появлении противника двигаться надо молниеносно», - рассказала с места событий корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Регион с элитными подразделениями вооруженных сил связывает и конкурс Армейских Международных Игр «Отличники войсковой разведки», который традиционно проводится именно там.

А в горном районе Бурятии разведчики Восточного округа уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника. После подрыва военнослужащие открыли шквальный огонь по неприятелю из новейших автоматов АК-12.