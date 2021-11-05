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Бесстрашие и профессионализм: Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Виктория Ивашечкина
00:00 05.11.2021
По словам Министра обороны, российская военная разведка прошла нелегкий путь и постоянно сталкивалась с серьезными угрозами.
Бесстрашие и профессионализм: Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны РФ
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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. По его словам, российские разведчики качественно решают поставленные перед ними задачи по защите национальных интересов страны.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», - подчеркнул Шойгу.

По словам министра, «благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально».

Глава Минобороны также отметил, что на современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности России.

Напомним, в России День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября.

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