Бесстрашие и профессионализм: Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. По его словам, российские разведчики качественно решают поставленные перед ними задачи по защите национальных интересов страны.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», - подчеркнул Шойгу.

По словам министра, «благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально».

Глава Минобороны также отметил, что на современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности России.

Напомним, в России День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября.