Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России выявили 40 735 новых случаев COVID-19 за сутки

Анна Назайкина
11:24 05.11.2021
Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране достигло 8 714 595.
В России выявили 40 735 новых случаев COVID-19 за сутки
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 40 735 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 28 605 россиянам, скончались - 1 192. Как отмечается, у 9,3% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 407 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 3 363 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область , где за сутки количество инфицированных выросло на 2 835 - для региона это максимум за пандемию. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(36), на Чукотке(19) и Ненецком автономном округе(17).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 714 595. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.