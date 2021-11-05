В России выявили 40 735 новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 40 735 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 28 605 россиянам, скончались - 1 192. Как отмечается, у 9,3% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 407 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 3 363 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область , где за сутки количество инфицированных выросло на 2 835 - для региона это максимум за пандемию. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(36), на Чукотке(19) и Ненецком автономном округе(17).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 714 595. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.