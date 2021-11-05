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Голикова назвала условия для окончания пандемии в России

Анна Касаткина
14:57 05.11.2021
По словам вице-премьера РФ, важно бороться с фальсификацией сертификатов о вакцинации.
Голикова назвала условия для окончания пандемии в России
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Наращивание вакцинации и пресечение попыток фальсификации прививочных сертификатов - условия для окончания пандемии в России. Об этом заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова.

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», - приводит ее словам оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова отметила, что важно досконально на местах проверять документы граждан, будь то QR-код, справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР.

Ранее в Минздраве оценили влияние нерабочих дней на эпидемиологическую ситуацию в России.

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