В Минздраве оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в России

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что девятидневных «каникул», которые были введены в регионах на фоне увеличения распространения коронавирусной инфекции, может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости.

По мнению врача, на длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас, передают «Известия».

«Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места», - отметил Чуланов.

По его словам для того, чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о лучших и худших показателях коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах.

Так, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тува, Севастополь стали рекордсменами в показателях выработки коллективного иммунитета у населения.