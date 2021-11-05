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Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией

Анна Назайкина
11:58 05.11.2021
За последние 24 часа в Австрии было выявлено 8 594 случая заражения COVID-19.
Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией
© Фото: Mateusz Sałaciak, Pexels
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Австрия с 9 ноября отменит все ограничения на авиационное сообщение с РФ, однако правила въезда в республику останутся прежними. Об этом в беседе с РИА Новости заявил новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», - сказал глава ведемства.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября.

Напомним, что въезжать из России в Австрию в настоящий момент можно, в том числе и по туристической визе. Однако, если у россиянина не будет сертификата о прививке одним из одобренных в Евросоюзе или ВОЗ препаратов, ему придется находиться на десятидневном карантине. Его можно завершить раньше, если сдать тест на шестой день после прибытия.

В общей сложности с начала пандемии в Австрии было выявлено более 850 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От новой инфекции скончалось 11 419 жителей страны. За последние 24 часа в республике было выявлено 8 594 случая заражения COVID-19.

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