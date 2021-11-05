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В КНР призвали США раскрыть детали инцидента с атомной подлодкой

Анна Назайкина
12:40 05.11.2021
Ранее стало известно, что американских командиров атомной субмарины отстранили в связи с утратой доверия.
В КНР призвали США раскрыть детали инцидента с атомной подлодкой
© Фото: Adam K. Thomas, U.S. Navy
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Китайская Народная Республика призывает Соединенные Штаты дать подробные разъяснения относительно инцидента с участием американской подлодки USS Connecticut в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Мы вновь призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона», - сказал дипломат.

Кроме того, представитель китайского внешнеполитического ведомства добавил, что США следует перестать демонстрировать силу в регионе, а также предпринимать действия, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности других государств.

Инцидент произошел 2 октября. Атомная подводная лодка столкнулась с объектом в Южно-Китайском море, в результате ядерная силовая установка не пострадала, однако 11 военнослужащих получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Несколькими днями ранее официальный представитель 7-го флота Хейли Симс рассказала, что расследование инцидента с атомной подлодкой военно-морских сил США завершилось. Таким образом, объект, с которым произошло столкновение, оказался подводной горой, заявила Симс. Впоследствии стало известно, что офицеров, которые командовали американской атомной субмариной, сняли с должностей в связи с утратой доверия.

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