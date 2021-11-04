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В США отстранили командиров атомной субмарины, столкнувшейся с подводной горой

Виктория Ивашечкина
23:24 04.11.2021
Свои посты покинули трое высших офицеров судна, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.
В США отстранили командиров атомной субмарины, столкнувшейся с подводной горой
© Фото: U.S. Pacific Fleet, flickr
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Офицеров, которые командовали американской атомной субмариной, столкнувшейся с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия.

Командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас заявил, что инцидента можно было избежать в случае «осмотрительного принятия решений», а также «следования требуемым процедурам», передает РИА Новости.

Таким образом, свои посты покинули трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.

По последним данным, подлодка остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.

В начале октября атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. США сообщили об инциденте лишь спустя шесть дней после произошедшего.

Несколькими днями ранее официальный представитель 7-го флота Хейли Симс рассказала, что расследование инцидента с атомной подлодкой военно-морских сил США завершилось.

Она подчеркнула, что командующий 7-м флотом ВМС определит порядок последующих действий.

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