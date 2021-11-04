СМИ сообщили об увольнении всех сотрудников скорой в Облучье в ЕАО

СМИ сообщают, что в Еврейской автономной области в городе Облучье все сотрудники скорой медицинской помощи написали заявления об увольнении. Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, которое предусматривает, что 80% сотрудников должны начать проходить вакцинацию от COVID-19 до 15 ноября. А к 15 декабря предполагается завершить вакцинацию. Кроме того, согласно документу, работадатель имеет право отстранить сотрудика от работы в случае его отказа от прививки без наличия медотвода.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», - рассказал сотрудник скорой РИА Новости.

Главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что все 15 сотрудников написали заявление на увольнение. Позже от его имени на официальной странице в Instagram департамента здравоохранения ЕАО было опубликовано заявление. В региональном депздраве на данный момент ситуацию не комментируют.

«На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», - говорится в заявлении от имени Когана.

Ранее в Минтруде разъяснили, в каких случаях можно отстранить от работы за отказ в вакцинации. По словам Антона Котякова, если у работника нет каких-либо объективных причин не вакцинироваться, то на период пандемии его могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.