В стране и мире Коронавирус Программу поощрения вакцинированных от COVID-19 продлили до конца года Роман Захаров Число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Российское правительство приняло решение о продлении срока проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. «Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - информирует кабмин. В правительстве напомнили, что розыгрыш денежных призов среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября и должен был продлиться до 1 декабря, но теперь срок увеличен до 31 декабря 2021 года. Мероприятие проходит на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика