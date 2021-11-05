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В оперштабе назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Роман Захаров
11:31 05.11.2021
В оперативном штабе также сообщили, какой уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве.
В оперштабе назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в настоящий момент составляет 48%. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

При этом в оперштабе отметили, что в столице уровень коллективного иммунитета к инфекции выше - 64%.

«По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет (в Москве - прим. ред.) 64%»,- информирует оперативный штаб.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение о продлении срока проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 до 31 декабря 2021 года. Число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, также увеличили - до 2 тысяч человек.

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