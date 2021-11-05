В оперштабе назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в настоящий момент составляет 48%. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

При этом в оперштабе отметили, что в столице уровень коллективного иммунитета к инфекции выше - 64%.

«По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет (в Москве - прим. ред.) 64%»,- информирует оперативный штаб.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение о продлении срока проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 до 31 декабря 2021 года. Число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, также увеличили - до 2 тысяч человек.