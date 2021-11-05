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В Воронежской области отменили режим нерабочих дней с 8 ноября

Майя Мусиенко
01:12 05.11.2021
В регионе продолжит действовать часть ограничительных мер.
В Воронежской области отменили режим нерабочих дней с 8 ноября
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Власти Воронежской области решили отменить режим нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом сообщается на сайте местного правительства со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

«Глава региона объявил об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября и пояснил, что часть ограничительных мер продолжит действовать. Александр Гусев отметил, что происходит стабилизация ситуации: в регионе появился резерв коек, уменьшилось количество болеющих. Безусловно, на это повлияли нерабочие дни», – написано в сообщении.

Ранее аналогичное решение приняли в правительстве Москвы. Об этом 3 ноября рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, динамика заболевания в городе стабилизировалась, поэтому в продлении режима нерабочих дней нет необходимости.

Тем не менее, градоначальник отметил, что ряд ограничений в Москве будет сохранен. Так, в столице продолжит действовать домашний режим для пожилых людей, а 30% штата столичных компаний будут работать дистанционно. Кроме того, вход в музеи и театры будет производиться по QR-кодам.   

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