В Воронежской области отменили режим нерабочих дней с 8 ноября

Власти Воронежской области решили отменить режим нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом сообщается на сайте местного правительства со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

«Глава региона объявил об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября и пояснил, что часть ограничительных мер продолжит действовать. Александр Гусев отметил, что происходит стабилизация ситуации: в регионе появился резерв коек, уменьшилось количество болеющих. Безусловно, на это повлияли нерабочие дни», – написано в сообщении.

Ранее аналогичное решение приняли в правительстве Москвы. Об этом 3 ноября рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, динамика заболевания в городе стабилизировалась, поэтому в продлении режима нерабочих дней нет необходимости.

Тем не менее, градоначальник отметил, что ряд ограничений в Москве будет сохранен. Так, в столице продолжит действовать домашний режим для пожилых людей, а 30% штата столичных компаний будут работать дистанционно. Кроме того, вход в музеи и театры будет производиться по QR-кодам.