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СК РФ возбудил дело по факту стрельбы в Химках

Роман Захаров
10:22 05.11.2021
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить место нахождения лиц, причастных к совершению данного преступления.
СК РФ возбудил дело по факту стрельбы в Химках
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет России возбудили уголовное дело после произошедшей в Химках стрельбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

«По данному факту в следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники СКР изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия, две пули, смывы вещества бурого цвета. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также планируется проведение молекулярно-генетической экспертизы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить место нахождения лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Для поимки подозреваемых был введен план «Перехват».

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