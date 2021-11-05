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Один человек погиб: план «Перехват» ввели после перестрелки в Химках

Виктория Ивашечкина
00:52 05.11.2021
По предварительной информации, в микрорайоне Старбеево между участниками потасовки произошел конфликт.
Один человек погиб: план «Перехват» ввели после перестрелки в Химках
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Химках ввели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал.

«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведется розыск участников конфликта», - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает ТАСС.

По предварительной информации, в микрорайоне Старбеево между группой лиц произошел конфликт. В результате инцидента один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован.

Ранее агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что неизвестные, устроившие стрельбу, скрылись на иномарке в неизвестном направлении

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