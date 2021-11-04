В Роспортебнадзоре объяснили, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

Заместитель директора НИИ имени Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. С ее слов, об этом свидетельствует отрицательный ПЦР-тест.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», - объяснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.

У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.

Ранее вирусолог предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19. По его словам, появлению новых вариантов инфекции в РФ могут поспособствовать поездки за границу некоторых россиян.