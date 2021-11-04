Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспортебнадзоре объяснили, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

Елизавета Потейчук
08:25 04.11.2021
Специалист оценила возможность заражения пациента с COVID-19, имеющего отрицательный ПЦР-тест.
В Роспортебнадзоре объяснили, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Заместитель директора НИИ имени Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. С ее слов, об этом свидетельствует отрицательный ПЦР-тест.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», - объяснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.

У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.

Ранее вирусолог предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19. По его словам, появлению новых вариантов инфекции в РФ могут поспособствовать поездки за границу некоторых россиян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:44 Армия
Видео
Обнаружение «шпиона» и стрельба из бесшумного оружия: кадры учений разведки в Нижегородской области
07:58 В стране и мире
На Украине признались в провале борьбы с русским языком
07:16 В стране и мире
Вильфанд назвал регионы, где ожидается аномально теплая погода
06:35 Армия
Видео
На всех кораблях ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
06:13 В стране и мире
Обнаружен второй самописец разбившегося под Иркутском Ан-12
Популярное
Названы четыре самых полезных сухофрукта
Ученые нашли неожиданный и эффективный способ лечения рака
Видео
Неизвестный обокрал могилу Децла
Отец Бритни Спирс требует немедленного прекращения опеки над дочерью
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.