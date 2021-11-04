Вирусолог предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19

В начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

В этом, по его словам, виновато «головотяпство» некоторых россиян, так как нерабочие дни, объявленные в стране для снижения заболеваемости COVID-19, они решили использовать для поездок за границу.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», - выразил свою позицию медик.

Бутенко убежден, что путешествующие по заграничным курортам во время пандемии граждане рискуют не только собственным здоровьем: по возвращении домой они могут стать источником инфекции и для других людей. Причем туристы, считает ученый, могут привезти в Россию и новые штаммы коронавируса, что в итоге усложнит работу российским медикам в борьбе с пандемией.