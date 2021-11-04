На Украине признались в провале борьбы с русским языком

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на Украине практически не изъясняются на чистом русском языке, однако по всей стране присутствует суржик или «украинский русский». Он же сообщил, что русскоязычные граждане, населяющие Украину, являются «русифицированными украинцами».

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», - рассказал омбудсмен в эфире интернет-радио «Голос ФМ».

Ранее на Украине заявили, что Гоголь «перевернулся в гробу» из-за русского языка. Экс-депутат Рады подчеркнула, что не понимает, почему украинец Николай Гоголь писал книги на русском языке.