Врач оценил пользу питья воды при коронавирусе

Версия о том, что питье воды помогает при борьбе с коронавирусом, является несостоятельной. Об этом в беседе со «Звездой» заявил эпидемиолог, врач-эксперт Тимур Пестерев.

В то же время специалист подчеркнул, что пить воду в достаточных количествах - полезно для здоровья.

«Коронавирус - это вирусная инфекция. И при чем тут желудочно-кишечный тракт, если ротоносоглотка - это посадочные места (для коронавируса - прим. ред.). Это, скорее, дыхательные пути. Поэтому немного несостоятельная версия. Воды, конечно, достаточное количество пить полезно для здоровья, но это не прямая профилактика коронавируса. Носить маску, использовать антисептики - немного другое дело», - высказал свою позицию медик.

Ранее эксперты сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается второй месяц подряд. Так, в октябре этого года на планете выявили 12,9 миллионов случаев заражения инфекцией, что почти на три миллиона меньше, чем месяцем ранее.