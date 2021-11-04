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Врач оценил пользу питья воды при коронавирусе

Роман Захаров
07:22 04.11.2021
Специалист Тимур Пестерев считает, что для профилактики COVID-19 нужно носить защитную маску и использовать антисептики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Daria Shevtsova, Pexels
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Версия о том, что питье воды помогает при борьбе с коронавирусом, является несостоятельной. Об этом в беседе со «Звездой» заявил эпидемиолог, врач-эксперт Тимур Пестерев.

В то же время специалист подчеркнул, что пить воду в достаточных количествах - полезно для здоровья.

«Коронавирус - это вирусная инфекция. И при чем тут желудочно-кишечный тракт, если ротоносоглотка - это посадочные места (для коронавируса - прим. ред.). Это, скорее, дыхательные пути. Поэтому немного несостоятельная версия. Воды, конечно, достаточное количество пить полезно для здоровья, но это не прямая профилактика коронавируса. Носить маску, использовать антисептики - немного другое дело», - высказал свою позицию медик.

Ранее эксперты сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается второй месяц подряд. Так, в октябре этого года на планете выявили 12,9 миллионов случаев заражения инфекцией, что почти на три миллиона меньше, чем месяцем ранее.

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