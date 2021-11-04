Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа дата прихода зимней погоды в Москву

Виктория Ивашечкина
02:11 04.11.2021
Перед похолоданием жителей столицы порадуют теплые четверг и пятница.
Названа дата прихода зимней погоды в Москву
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
Читайте нас на:

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник в Москве ожидается похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь. По словам синоптика, в дальнейшем похолодание продолжится: температура будет понижаться на один-два градуса.

«Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов», - рассказал он, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, перед похолоданием москвичей порадуют теплые четверг и пятница. В эти дни воздух будет прогреваться до 12-13 градусов тепла.

Выходные также обещают быть довольно теплыми. По словам синоптика, прогнозируется до семь-девять градусов тепла в субботу и три-восемь градусов тепла в воскресенье.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей азиатской части России о ночных морозах в ближайшие дни.

Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там, по словам Вильфанда, будет очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.