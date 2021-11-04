Названа дата прихода зимней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник в Москве ожидается похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь. По словам синоптика, в дальнейшем похолодание продолжится: температура будет понижаться на один-два градуса.

«Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов», - рассказал он, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, перед похолоданием москвичей порадуют теплые четверг и пятница. В эти дни воздух будет прогреваться до 12-13 градусов тепла.

Выходные также обещают быть довольно теплыми. По словам синоптика, прогнозируется до семь-девять градусов тепла в субботу и три-восемь градусов тепла в воскресенье.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей азиатской части России о ночных морозах в ближайшие дни.

Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там, по словам Вильфанда, будет очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы.