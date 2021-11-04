Ученые нашли неожиданный и эффективный способ лечения рака

Исследователи китайского Университета Нинбо, британского Ноттингемского университета и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, который может способствовать лечению онкологических заболеваний. Организм под названием Toxoplasma gondii, проживая в человеческом организме, может выделять большое количество белков для его сопротивления иммунной защите.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer сказано, что ученые создали мутантный штамм данного паразита из-за неполноценных способностей размножаться в ходе экспериментов над мышами. Исследователи ввели организм посредством инъекции в «холодные» опухоли грызунов, которые не воспалены и не могут провоцировать ответ иммунитета.

Так, отмечается в публикации, на месте опухоли началось воспаление, выживаемость животных повысилась, а также возросла эффективность иммунных контрольных точек. Более того, замедлился рост злокачественных новообразований.

Новый метод лечения рака также поможет в лечении карциномы простаты и многих других новообразований у детей. На данный момент онкологи выразили надежду, что у них получится создать схемы лечения опухолей холодом непосредственно для людей.

Ранее онкологи рассказали, как обнаружить рак поджелудочной железы по запаху. По их словам, из-за образующейся опухоли порой происходит так, что некоторые пищеварительные ферменты не попадают в кишечник, в связи с чем организм не может переваривать пищу.