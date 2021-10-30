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Онкологи рассказали, как обнаружить рак поджелудочной железы по запаху

Анна Берестовая
05:08 30.10.2021
Назван ранний симптом рака поджелудочной, который нередко игнорируют больные.
Онкологи рассказали, как обнаружить рак поджелудочной железы по запаху
© Фото: Waltraud Grubitzsch ZB Globallookpress
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На ранних стадиях онкологические заболевания поджелудочной железы крайне проблематично диагностировать, однако в ряде случаев можно заметить определенный симптом, который возникает еще в начале развития болезни. Об этом рассказали американские онкологи.

По их словам, из-за образующейся опухоли порой происходит так, что некоторые пищеварительные ферменты не попадают в кишечник. Это, в свою очередь, оборачивается тем, что организм оказывается не в состоянии переварить жирную пищу.

«В кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира», - цитирует медиков Express.

Специалисты обратили внимание, что данный симптом часто игнорируется, несмотря на то, что появляется достаточно рано. Кроме того при раке поджелудочной железы могут проявляться типичные для онкологии усталость, проблемы с аппетитом, потеря веса, жар, а также более специфические - пожелтение кожи и белков глаз или изменение цвета мочи в сторону слишком светлого или темного.

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