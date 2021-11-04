Военные медики ЦВО лечат пациентов с COVID-19 в четырех медучреждениях Хакасии

Врачи и медсестры Центрального военного округа (ЦВО) продолжают оказывать помощь в лечении пациентов с коронавирусом в четырех больницах республики Хакасия.

Специалисты работают в медучреждениях, которые наиболее нуждаются в квалифицированной помощи. Анестезиологи и реаниматологи отправлены в республиканскую клиническую больницу имени Г.Я Ремишевской, а также Черногорскую межрайонную больницу. Пульмонологи и инфекционисты оказывают помощь в Республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкина и Республиканской Клинической Инфекционной больнице.

Помимо этого, средний медицинский персонал помогает пациентам с короновирусной инфекцией в развернутых на базе медицинских учреждений обсерваторах. В общей сложности на оказание медпомощи в регион было направленно около 30 военнослужащих.

В состав врачебно-сестринских бригад входят военные медики со значительным опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. В больницах республики работают терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что военные медики из Забайкалья готовятся к командировке в Тульскую область. По поручению президента России Владимира Путина, они будут помогать гражданским коллегам лечить пациентов с коронавирусом.