Военные медики из Забайкалья подготовились к командировке под Тулу для борьбы с COVID-19

Военные медики из Забайкалья готовятся к командировке в Тульскую область. По поручению президента России Владимира Путина, они будут помогать гражданским коллегам лечить пациентов с коронавирусом. Перед поездкой все врачи прошли ревакцинацию и специальный инструктаж.

К новому месту работы уже выехали армейские специалисты из Бурятии. В общей сложности, до конца недели в Тульскую область, где зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, должны прибыть более ста врачей и медсестер.

Бороться с коронавирусом там помогают и подразделения РХБЗ Тульского гвардейского соединения ВДВ. Ежедневно они проводят дезинфекцию военных объектов.

В Пермском крае, также по поручению президента, авиаполк Центрального военного округа дополнительно передал лечебным учреждениям пять тонн сжиженного кислорода для аппаратов ИВЛ.