Дым и пламя: кадры мощного пожара в историческом здании бывшей гостиницы в Саратове

«Звезда» публикует видео крупного пожара в бывшей гостинице в Саратове. На кадрах видно, как пламя полностью охватило четвертый этаж здания. В МЧС рассказали, что здание было признано аварийным, несколько этажей не эксплуатировались.

«В 01.43 (00:43 мск) на пульт поступило сообщение о пожаре в недействующем четырехэтажном здании (здание аварийное, 2,3 и 4 этажи не эксплуатировались). Горела кровля и четвертый этаж по всей площади здания. На месте работают 19 единиц основной и специальной пожарной техники, 110 человек личного состава», - подчеркнули в ГУ МЧС по Саратовской области.

По последней информации, пожар локализован на площади 1700 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Ранее в МЧС сообщили, что само здание деревянное, обложено кирпичом.