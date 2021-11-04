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Мощный пожар охватил здание бывшей гостиницы в Саратове

Виктория Ивашечкина
02:30 04.11.2021
Огонь охватил территорию площадью 2,4 тысячи квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В МЧС сообщили о крупном пожаре на площади 2,4 тысячи квадратных метров в Саратове в здании бывшей гостиницы. По последним данным, горит весь четвертый этаж здания.

«Город Саратов, проспект Кирова, 18. В 01:43 (00:43 мск) поступило сообщение о пожаре в недействующем четырехэтажном здании <...>. Горит четвертый этаж по всей площади здания - 2 400 кв. м.», - рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что само здание деревянное, обложено кирпичом. Ранее в нем располагалась гостиница.

По последней информации, на месте работают 15 пожарных расчетов.

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