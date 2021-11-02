Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море

Официальный представитель 7-го флота Хейли Симс рассказала, что расследование инцидента с атомной подлодкой военно-морских сил США завершилось. Таким образом, объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.

«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции», - рассказала она, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что командующий 7-м флотом ВМС определит порядок последующих действий. По словам Симс, возможно привлечение виновных к ответственности.

Инцидент с американской подлодкой USS Connecticut произошел второго октября во время военных учений в Южно-Китайском море, однако США сообщили о нем лишь через шесть дней.

В ходе столкновения с неизвестным объектом травмы средней и легкой степени тяжести получили 11 военнослужащих. Сегодня атомная подлодка прибыла на базу острова Гуам. Субмарина добралась до места своим ходом.