«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов в Турине

Футбольный клуб «Зенит» уступил итальянскому «Ювентусу» со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча двух команд прошла в Турине.

В составе итальянцев отличились Пауло Дибала, Федерико Кьеза и Альваро Мората. На 26-й минуте игры защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи забил в свои ворота. У петербургской команды отличился Сердар Азмун (90+2), передает ТАСС.

Команды сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в четвертый раз. В трех встречах победа была за итальянцами, еще один матч завершился ничьей.

В конце сентября футбольный клуб «Зенит» одержал победу во встрече с шведским «Мальме» в рамках игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге и окончился со счетом 4:0 в пользу российской команды.