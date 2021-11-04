В стране и мире Путин поддержал просьбу о выплате 50 тысяч рублей ветеранам Севастополя Анна Касаткина С инициативой о новой выплате ветеранам выступил губернатор города Михаил Развожаев. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева о новых выплатах участникам обороны города. По мнению главы Севастополя, размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей. Развожаев отметил, что это будет значимой оценкой вклада севастопольцев, переживших 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны. «Хорошо, сделаем», - сказал Путин в ответ на просьбу губернатора рассмотреть инициативу. Президент посетил Севастополь в День народного единства, 4 ноября. В городе глава государства возложил цветы к мемориалу в честь 100-летия окончания Гражданской войны, открытом в апреле этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика