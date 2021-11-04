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Путин поддержал просьбу о выплате 50 тысяч рублей ветеранам Севастополя

Анна Касаткина
22:45 04.11.2021
С инициативой о новой выплате ветеранам выступил губернатор города Михаил Развожаев.
Путин поддержал просьбу о выплате 50 тысяч рублей ветеранам Севастополя
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева о новых выплатах участникам обороны города. По мнению главы Севастополя, размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.

Развожаев отметил, что это будет значимой оценкой вклада севастопольцев, переживших 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны.

«Хорошо, сделаем», - сказал Путин в ответ на просьбу губернатора рассмотреть инициативу.

Президент посетил Севастополь в День народного единства, 4 ноября. В городе глава государства возложил цветы к мемориалу в честь 100-летия окончания Гражданской войны, открытом в апреле этого года.

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