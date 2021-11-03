Авиаколлапс в Стригино: что известно о длительных задержках рейсов в Нижнем Новгороде

Больше половины пассажиров самолетов, которые посадили в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, уже отправили в пункт назначения. Накануне там произошел настоящий авиаколлапс. В какой-то момент на взлетной полосе образовалась пробка из тридцати самолетов. В итоге авиагавань Стригино просто физически не смогла справится с потоком и обслуживанием всех рейсов. Тысячи пассажиров оказались буквально в заложниках обстоятельств, у многих не выдерживали нервы.

Около десяти часов люди провели в самолетах на взлетно-посадочной полосе. Без еды и воды. Многие с детьми. Нижегородская авиагавань не справляется с огромным количеством пассажиров. Многие снимают происходящее в салонах на смартфоны. Экипажи прячутся и уходят от ответов на вопросы пассажиров.

В соседнем самолете на рейсе из Краснодара плохо стало ребенку. Пришлось вызывать специалистов из центра медицины катастроф.

Первый борт из Анталии прилетел в два часа ночи. К полудню на полосе пробка из двух десятков «отказных» самолетов из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка и других городов. А это почти полторы тысячи пассажиров. Не спав сутки, люди сидят на полу. За 15 часов туристке Елене Ивановой с двумя малышами не оказали никакой помощи.

«Представитель власти говорят, что вам гостиницу дали и еду. Ничего нам не дали. Сосиску и бутылку воды», - пожаловалась женщина.

К информационной стойке было не протолкнуться, аналогичная картина к окнам регистрации. Позже власти организовали региональный штаб. Приезжали волонтеры. Началась раздача еды и воды.

«Мы не могли остаться в стороне и оставить пассажиров один на один со своими проблемами, представители авиакомпаний недостаточно быстро на них реагировали», - заявил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Уставшие от мучительного ожидания часть пассажиров скупила билеты на поезда и междугородние автобусы. Остальные остаются ожидать своих вылетов, ругаясь с представителями авиакомпаний. Уже ночью обещанные рейсы вновь переносят на неопределенный срок. Причиной такого коллапса стала, от части, ограниченность ресурсов авиагавани и резкие перемены погоды. В ситуацию вмешалась транспортная прокуратура.

К аэропорту подошли автобусы, предназначенные для перевозок в гостиницы. После того, как один заполнился и практически тронулся, людям объявили о начале посадки на их рейс. Тем кому, повезло в этот день меньше, отправились в общественный транспорт. Несколько сотен человек вынуждены остаться в Нижнем Новгороде.

Для решения проблем авиапассажиров в аэропорту был создан оперативный штаб. К ночи людей расселили по нескольким гостиницам. Большая часть самолетов все же смогла вылететь вечером и ночью. Оставшиеся восемь начали отправляться в столицу сегодня.