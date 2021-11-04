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Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства

Иван Линдеманн
18:29 04.11.2021
Кроме того, на заседании высшего Госсовета Союзного государства принята концепция миграционной политики РФ и Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства. Это произошло на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

Как заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки», - добавил он.

По словам президента России, стабильность на границе двух стран приобретает особое значение. 

«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», - сказал президент.

Также, по словам главы государства, Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Путин отметил, что в этом нет никаких сомнений.

Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.

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