Жителей азиатской части России предупредили о ночных морозах

Жителей азиатской части России ожидают ночные морозы в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также отметил, что днем температура будет тоже ниже нуля.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов», - объяснил Вильфанд.

Синоптик также рассказал о погоде на юге европейской части России. По его словам, там будет теплая погода за счет антициклона.

«Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму - примерно плюс 17-18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне», - цитирует синоптика ТАСС.

Ранее синоптик сообщил, что на большей части России температура в ноябре будет выше нормы. Он также сказал, что на 90% территории страны осадков будет около нормы.