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Путин назвал цель декрета Союзного государства

Анна Касаткина
19:35 04.11.2021
Путин напомнил, что на фоне кризиса объединение усилий двух расположенных близко к друг другу стран - один из наиболее эффективных инструментов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
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Подписанный Россией и Белоруссией декрет Союзного государства - это серьезный шаг вперед, нацеленный на выгоду для обеих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, завершая заседание Высшего государственного совета СГ.

«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», - сказал он.

Президент добавил, что это связано не с внутриполитическими повестками двух стран, а необходимостью эффективно функционировать экономикам и повышать благосостояние граждан.

Путин напомнил также, что на фоне потерь в экономике, социальной сфере, связанными с коронавирусными ограничениями, объединение усилий двух расположенных близко к друг другу стран - один из наиболее эффективных инструментов, который практикуется во всем мире - Он в Юго-Восточной Азии, Африке, Южной, Центральной и Северной Америке, в Европе.

Декрет, подписанный главами государств, утверждает 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре, а также основные направления положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

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