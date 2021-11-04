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Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Анна Касаткина
18:46 04.11.2021
Декрет утверждает 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Об этом стало известно на заседании Высшего госсовета СГ.

«Я вижу ваша (Путина. - Прим.ред.) подпись под декретом стоит и всех членов Высшего госсовета, если вы не против, я подпишу декрет... Трехлетняя наша большая работа сложилась и мы ее формализовали, как с Россией и договаривались ранее, на Высшем государственном совете», - сказал Лукашенко на онлайн-заседании госсовета.

Декрет утверждает 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре, а также основные направления положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Ранее Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Белоруссии.

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