В стране и мире Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства Анна Касаткина Декрет утверждает 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Об этом стало известно на заседании Высшего госсовета СГ. «Я вижу ваша (Путина. - Прим.ред.) подпись под декретом стоит и всех членов Высшего госсовета, если вы не против, я подпишу декрет... Трехлетняя наша большая работа сложилась и мы ее формализовали, как с Россией и договаривались ранее, на Высшем государственном совете», - сказал Лукашенко на онлайн-заседании госсовета. Декрет утверждает 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре, а также основные направления положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы. Ранее Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Белоруссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика