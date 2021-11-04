Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Белоруссии

России и Белоруссии предстоит в будущем принять целый ряд документов, направленных на сотрудничество в различных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Путин отметил, что сегодняшнее заседание имеет действительно важное значение.

«Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере», - сказал президент.

В своей речи Путин также отметил символичность того, что заседание проходит в особый для России день - День народного единства, отметив, что Россию и Белоруссию связывают многовековая братская дружба, история, духовные и нравственные ценности.