Путин заявил, что готовность защищать отечество в характере российского народа

Забота о своем отечестве, готовность защитить и отстоять его - в характере российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи в часть Дня народного единства в Севастополе.

Президент поздравил граждан России с праздником, отметив, что такие ценности как искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов и выдающихся свершений, трудиться на благо развития своей страны - близки и понятны каждому.

«Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», - подчеркнул президент.

В День народного единства, 4 ноября, Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному 100-летию окончания Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.