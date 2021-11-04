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Путин заявил, что готовность защищать отечество в характере российского народа

Анна Касаткина
17:04 04.11.2021
Президент выступил в Севастополе с речью в честь Дня народного единства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Забота о своем отечестве, готовность защитить и отстоять его - в характере российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи в часть Дня народного единства в Севастополе.

Президент поздравил граждан России с праздником, отметив, что такие ценности как искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов и выдающихся свершений, трудиться на благо развития своей страны - близки и понятны каждому.

«Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», - подчеркнул президент.

В День народного единства, 4 ноября, Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному 100-летию окончания Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

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