Путин заявил, что Крым и Севастополь всегда будут частью России

Крым и Севастополь навсегда останутся частью России, так как потому что такова суверенная и свободная воля людей. Об этом в День народного единства перед возложением цветов к мемориалу в честь 100-летнего окончания Гражданской войны в Севастополе заявил президент России Владимир Путин.

«Наша страна вновь обрела историческое единство, живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и неприкосновенная, непреклонная воля людей всего нашего народа», - сказал он.

По его словам, крымская земля, политая кровью русских солдат и хранящая память и боль произошедших событий, останется символом последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.

«Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что России помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то не находились», - подчеркнул Путин.

В День народного единства, 4 ноября, Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному 100-летию окончания Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.