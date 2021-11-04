В Москве выплату донорам плазмы с антителами увеличат вдвое

В Москве выплаты донорам плазмы для лечения коронавируса увеличат вдвое - до десяти тысяч рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения пункта заготовки плазмы, открытого в филиале ГКБ №1 имени Пирогова.

Глава города отметил, что доноры плазмы заслуживают особой благодарности за спасение тяжелобольных людей. По его словам, плазму сдают не только переболевшие, но и те, кто привился и имеет высокий титр антител. Сейчас вознаграждение за сдачу плазму составляет пять тысяч рублей.

«Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», - сказал Собянин.

Он добавил, что благодаря введению плазмы количество людей, которые оказываются в реанимации, уменьшается вдвое.

Ранее Собянин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в столице выросли в четыре раза по сравнению с августом. По его словам, в Москве наращиваются мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих.